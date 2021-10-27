Muğla açıklarında lastik botlardaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botlarda yakalanan 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki lastik botta düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 31 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.



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