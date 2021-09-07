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Muğla açıklarında lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.09.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında görülen 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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