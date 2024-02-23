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Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin yıl dönümü törenine katıldı

AA AA
23.02.2024 14:17 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 89. yıl dönümü kutlama törenine iştirak etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Büşra Demiralp İnanç anıta çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Profesyonel İlgim Ortaokulu Müdür Yardımcısı Burcu Arıcı yaptı.

Konuşmanın ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılmış yelkenli yatlar ve Sahil Güvenlik botları, siren çalarak körfezde geçiş gerçekleştirdi.

Törene, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergün, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler, öğretmenler ve ilçe sakinleri katıldı.

Törenin ardından Armutalan Mahallesi'nde vatandaş buluşması programına katılan Ayaydın, gazetecilere açıklamada bulundu.

Ayaydın, yıl dönümü törenine katılmayan CHP'li büyükşehir belediye başkanı ve adayını eleştirerek şunları söyledi:

"Atatürk'ü ağzından düşürmeyenler keşke Marmaris'te olsalardı. Lafa gelince Atatürk, Cumhuriyet, ancak uygulamaya gelince ne Atatürk ne Cumhuriyet. Ben CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanından ve başkan adayından daha fazla Atatürkçüyüm, daha fazla Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyorum. Marmaris'te yol, trafik, altyapı yok. Buraya benim elimin, Serkan Yazıcı'nın elinin değmesi lazım. Yıllardır çözülmeyen sorunların çözülmesi için bizim göreve gelmemiz gerekiyor. Görevi halkımız bize verdiğinde bütün ilçelerde kollarımızı sıvayıp çalışmalara başlayacağız. Bütün sorunları çözeceğiz."

Ayaydın, sorunların çözümü için Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

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Marmaris serkan yazıcı

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