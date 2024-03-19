YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da kadınlarla bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da kadınlarla bir araya geldi

AA AA
19.03.2024 12:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'da kadınlarla buluştu.

Ayaydın, Bodrum'da bir restoranda kadınlarla bir araya geldiği toplantıda, seçildikleri takdirde Muğla'da kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacağını, belediyede kadın çalışan oranını 5 yıl içinde yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

1 Nisan'dan itibaren Muğla'da kadınlar için farklı bir dönemin başlayacağını belirten Ayaydın, "Öncelikle belediyede kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Şu an yönetim bizde olmadığı için kesin rakamlara sahip değilim. Ancak tahmin ediyorum ki toplam büyükşehir belediye çalışanları arasında kadın istihdam oranı yüzde 30'lar civarında. Yani her 100 çalışandan ancak 30'u kadın. Biz bu rakamı hızlı bir şekilde artıracağız. Bu da işe yeni alımlarda daha çok kadınları tercih edeceğiz anlamına geliyor." dedi.

Aydın Ayaydın, kadınların istihdama daha çok katılmalarını istediklerini ifade ederek, onların geride bırakacakları çocukları için de kreşler yapacaklarını kaydetti.

Muğla ve ilçelerinde yapacakları kreşlerin kar amacı gütmeyeceğini vurgulayan Ayaydın, kreş fiyatlarının, özel sektörün yaptığı kreşlerle yarışmayacağını, para kazanma gibi bir niyetlerinin olmayacağını aktardı.

"ŞİDDET GÖREN KADINA AVUKAT DESTEĞİ VERİLECEK"

Ayaydın, kadınlara yönelik diğer büyükşehir belediye projelerini de şöyle sıraladı:

"Her şeyden önce şiddet gören ya da hukuki destek alma ihtiyacı hisseden kadınlarımız için büyükşehir belediyesinde bir hukuk bürosu kurulacak ve 2 avukat sadece bu konularla ilgilenecek. Bu konuyla bağlantılı olarak en az 4 ilçemizde sığınma evleri kurulacak. Kadın girişimciler, büyükşehir belediyesi tarafından desteklenecek. Kadınlarımız tarafından yapılan el emeği ürünler büyükşehir tarafından satın alınarak, özel günlerde misafirlerimize Muğlalı kadınlarımızın eserleri hediye edilecek."

Aydın Ayaydın, Muğla ve ilçelerinde hem kadın istihdamına öncelik verileceğini hem de kadınların destekleneceğini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Unutulmaya yüz tutmuş gomalak ustalığını 43 yıldır İstanbul’da yapıyorUnutulmaya yüz tutmuş gomalak ustalığını 43 yıldır İstanbul’da yapıyor
Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaAmasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Efeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyorEfeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum ak parti

Muğla Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
13:19
İkindi
16:44
Akşam
19:24
Yatsı
20:39

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Ören yali eczanesi
Milas
Likya eczanesi
Seydikemer
Sade eczanesi
Bodrum
Feray eczanesi
Fethiye
Bozburun ecz. eczanesi
Marmaris
Hekimoglu eczanesi
Marmaris
Akçakir eczanesi
Milas
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.