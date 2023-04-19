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Muğla Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan çoşkusunu Köyceğiz’de yaşatacak

19.04.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu tüm çocuklarla birlikte Çocuk Şenliği ile Köyceğiz’de yaşatacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm çocukları 22 Nisan Cumartesi Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilen ve dünyada tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103.yılı Muğla’da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi 22 Nisan’da Köyceğiz’de “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenleyecek ve farklı etkinliklerle çocukları bir araya getirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 22 Nisan 2023 tarihinde Köyceğiz’de düzenleyeceği 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Sığla’da bisiklet turu, ormanda trekking grubu, orman çocukları etkinliği, sığla sinevizyon, animasyon gösterileri yapılacak ve Şubadap Grubu, Dil Tengi, Nezahat Doğan, Grup Sığla etkinlikte sahne alacak. Atölyeler, etkinlikler, yarışmalar, oyunlarla renklenecek 23 Nisan etkinliğinde çocuklar için çeşitli sürprizler ve hediyeler de olacak.

“23 Nisan Ulusal Egemenliğimizin ve çocuklarımızın bayramıdır”
Dünya’da çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan’ın Ulusal egemenliğin ve geleceğin teminatı çocukların bayramı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün 103.yılında 23 Nisan’ı büyük bir coşku, gururla, çocuklarla birlikte Muğla’da doyasıya kutlayacaklarını söyledi. Başkan Gürün; “23 Nisan egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti’nin olduğu gündür ve bu anlamlı gün geleceğimizin garantisi çocuklarımızın bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 103.yılının gururunu yaşıyoruz. Bu gururu, coşkuyu çocuklarımızla birlikte yaşamak için Köyceğiz’de 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenliyoruz. Çocuklarımızın doyasıya, birlikte oynayacağı, eğleneceği etkinliğimize herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

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