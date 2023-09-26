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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden öğrenci servislerine sıkı denetim

26.09.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde öğrencilerin okullara güvenli ulaşımı için denetimlerini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden öğrenci servislerine sıkı denetim

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli şekilde taşınmalarının kontrolü amacıyla Muğla ili genelinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini arttırdı. Ekipler okul önlerinde okul servis araçlarında çalışma izin belgeleri, rehber personel bulunup bulunmadığı, üç nokta emniyet kemerlerinin kontrolü, araç kapı otomatiklerinin kontrolleri, araçların okul taşıtı yazıları, ışıklı dur ikaz lambaları ve benzeri donanımlarının kanun ve yönetmeliklerce belirlenen şekil ve ebatlarda olup olmadığı hususunda geniş çerçeveli denetimler yapıyor. Okulların açılmasıyla birlikte Büyükşehir ekipleri 13 ilçede 475 öğrenci servisinde denetim yaptı.

Muğla’nın 13 ilçesinde öğrenci servis denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri gönüllü belediyecilik çerçevesinde öğrencilerin okul önlerindeki yaya geçitlerinden güvenle karşıdan karşıya geçmelerini sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca http://servisucreti.mugla.bel.tr adresini devreye sokarak UKOME kurul kararları ile belirlenen servis ücret tarifesi çerçevesinde öğrencinin ikamet adresi ile okuduğu okul arasındaki mesafenin hesaplanmasını sağlayan servis ücreti hesaplama ekranını veliler için hizmete sundu.

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