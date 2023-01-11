YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yağmur mesaisi

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yağmur mesaisi

11.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden yapılan yoğun yağış uyarısı sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekipleri oluşabilecek ani su baskınları ve çeşitli olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yağmur mesaisi

Büyükşehir Belediyesi tarafında Muğla’nın birçok ilçesi etkili olan sağanak yağışlar sonrasında yollara dağlardan düşen kaya parçalarına, çeşitli kanalizasyon hattı tıkanıkları ve 6 su baskınına müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Köyceğiz’in Emecik, Toparlar, Zaferler, Akköprü, Pınarlar, Marmaris’in Osmaniye, Bayır, İçmeler, Menteşe’nin Yemişendere ve Dalaman’ın Kızılyaka mahallelerinde yaşanan olaylara anında müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi ayrıca yağışların devam ettiği bu süreçte acil müdahale ekipleri oluşturarak olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortaca’daki üç parkta çocuk oyun grubu montajları tamamlandıOrtaca’daki üç parkta çocuk oyun grubu montajları tamamlandı
Sakarya'da kamyona çarpan otomobildeki kadın öldüSakarya'da kamyona çarpan otomobildeki kadın öldü
Zonguldak ile Filyos arasındaki tünellerin inşası sürüyorZonguldak ile Filyos arasındaki tünellerin inşası sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 12 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:20
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:36
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.