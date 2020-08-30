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Muğla Büyükşehir’den 30 Ağustos kutlaması

MUĞLA HABERLERİ  | 30.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramının 98.

Muğla Büyükşehir’den 30 Ağustos kutlaması

Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı nedeniyle 13 İlçeye gönderdiği kutlama araçları müzik ve marşlarla vatandaşı coşturdu. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 13 ilçeye kutlama araçları gönderdi. Araçlar müzik ve marşlarla tüm sokakları dolaştı. Vatandaşlar kutlama araçlarına yoğun ilgi gösterirken, balkonlarına bayraklar asarak ve sokaklara çıkarak müziklere eşlik ettiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi öte yandan 13 ilçede vatandaşları ev ve iş yerlerine asmak üzere Türk Bayrağı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi terasında pandemi kurallarına uyarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir’den 30 Ağustos kutlaması

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Muğla Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
13:12
İkindi
16:51
Akşam
19:46
Yatsı
21:05

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
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