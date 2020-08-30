Muğla Büyükşehir’den 30 Ağustos kutlaması

Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı nedeniyle 13 İlçeye gönderdiği kutlama araçları müzik ve marşlarla vatandaşı coşturdu. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 13 ilçeye kutlama araçları gönderdi. Araçlar müzik ve marşlarla tüm sokakları dolaştı. Vatandaşlar kutlama araçlarına yoğun ilgi gösterirken, balkonlarına bayraklar asarak ve sokaklara çıkarak müziklere eşlik ettiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi öte yandan 13 ilçede vatandaşları ev ve iş yerlerine asmak üzere Türk Bayrağı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi terasında pandemi kurallarına uyarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması gerçekleştirdi.



