Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ücretsiz gebe okulu

Gebe okuluna katılmasında hekim tarafından herhangi bir sakınca görülmeyen; gebeliği 20 hafta ve üzeri olanlar, egzersiz yapmasında sakınca olmayanlar, riskli gebelik öyküsü bulunmayan, ağır psikiyatrik rahatsızlığı olmayan ve eğitime katılımda sürekliliği sağlayabilecek olan bütün anne adayları eğitimlere katılabiliyor.

Gebe okulu programında tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını ve şuurlu doğum yapmalarını sağlamayı, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konularında bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla yapılıyor.

Anne adayları doğum, doğum öncesi ve doğum sonrasına ilişkin tüm sorularına cevap bulabilmek için devam eden gebe okuluna, Kadın Doğum Polikliniklerinden ya da Gebe Okulu Eğitimci Ebesi Gülşah Gürel’i hastane santralinden (0-252-214-13-23) dahili numara 2558’i arayarak ulaşabilecekler ve detaylı bilgi alabilecekler.

Bu hafta gerçekleştirilen programda fizyoretapist eşliğinde solunum egzersizleri, gebe platesi yapıldı. Gebe okulu eğitimci ebe tarafından normal doğum, gerçek doğum ağrıları hastane hazırlığı eğitimleri tamamlanarak tüm gebelerle birlikte TDL (Travay Doğum Lohusa) kliniği ziyaret edildi. Burada normal doğum yapan anneler ile görüşülerek, klinik sorumlu ebesi ile tanışıldı. Eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına katılım belgesi veriliyor.

