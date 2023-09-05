Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, Akçaova İlkokulu’ndaki uyum programına katıldı

Menteşe İlçesinde Akçaova İlkokulunu ziyaret eden İl Müdürü Emre Çay, okula ilk adımını atan ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin heyecanlarına ortak oldu.

Muğla’da yaklaşık 30 bin öğrenci uyum haftasında okul sıraları ile buluştu. Öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflenen Uyum Programının ikinci gününde öğrencilere aileleriyle birlikte sınıfın iç ve dış ortamı tanıtıldı.

İl Müdürü Emre Çay, Akçaova İlkokulunu ziyaret ederek okula ilk adımını atan anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu; öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Sınıfları ziyaret eden İl Müdürü Emre Çay, okul yöneticileri ve sınıf öğretmenleri rehberliğinde, ailelerin ve çocukların birlikte yer aldığı uyum programı etkinliğine katıldı. Öğrencilere velileriyle birlikte sınıfın iç ve dış ortamının tanıtıldığı uyum programı etkinliğine katılan İl Müdürü Emre Çay, öğrencilerin mutluluğuna ve heyecanına ortak oldu, aileleriyle sohbet etti. Öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen İl Müdürü Emre Çay, Uyum Haftası ve Mesleki Çalışma Programı ile başlayan 2023-2024 eğitim öğretim yılının ‘öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize ve tüm ülkemize hayırlı olması’ temennisinde bulundu.

Okula uyum eğitimleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için 4 Eylül-8 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ortaokula başlayacak öğrenciler ve velilerinin katılacağı rehberlik uygulamaları ise 11 Eylül-15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

