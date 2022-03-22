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Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer görevden alındı

22.03.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer görevden alındı

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer görevden alındı.

Gencer'den boşalan göreve, daha önce İl Sağlık Müdür Yardımcılığı yapan, Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hekim Ali Burak Mülayim atandı.

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