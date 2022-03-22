Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer görevden alındı.

Gencer'den boşalan göreve, daha önce İl Sağlık Müdür Yardımcılığı yapan, Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hekim Ali Burak Mülayim atandı.



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