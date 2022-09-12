YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

12.09.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep, Muğla ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte belgelerle vatandaşları kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlaları satın alıp, kurdukları paravan şirketler arasında devrederek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Aramalarda, çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alındığı belirlenen tapular, sahte diplomat kimliği ve 2 tabanca ele geçirilmişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandıMuğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulunduGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildiŞehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muğla Datça

Muğla Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
13:08
İkindi
16:41
Akşam
19:27
Yatsı
20:44
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.