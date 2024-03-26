Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazineye ait arazilerin sahte evrakla satılarak 30 kişinin yaklaşık 60 milyon lira dolandırıldığı iddiası üzerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Muğla merkezli Ankara, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 11 cep telefonu, 3 bilgisayar, çok sayıda boş ve dolu senet, tapu fotokopisi, devir sözleşmesi ile vekaletname ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

