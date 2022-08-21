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Muğla sahilleri tatilcilerin ilgisiyle doldu

21.08.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla sahilleri tatilcilerin ilgisiyle doldu

Muğla'nın turistik ilçelerinde tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği Fethiye ilçesinde, yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında bazıları denize girdi bazıları da güneşlendi. Bazı turistler ise Babadağ'dan yamaç paraşütü ile uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını izledi.

Bodrum ilçesinde, yerli ve yabancı tatilciler özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere ilçenin sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da güzel havada aileleriyle yürüyüş ve alışveriş yaptı, kafelerde oturarak zaman geçirdi.

Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi'nde Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler, denize girip güneşlendi.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Akyaka Bodrum Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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