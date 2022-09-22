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Muğla Ula'da orman yangını başladı

22.09.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Ula'da orman yangını başladı

Muğla Ula'da orman yangını başladı

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla Ula'da orman yangını başladı

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Muğla Ula orman yangını

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