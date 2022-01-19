Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu 9 ayrı suçtan kaydı bulunan ve silahlı yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S'nin Sariyer Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

