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Muğla'da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.07.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Serçe Koyu açıklarında bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki düzensiz göçmenler, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris İskelesine getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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