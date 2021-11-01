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Muğla'da "15. Uluslararası Çocuk Alerji ve Astım Kongresi" yapıldı

01.11.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş: - "Şunu kesinlikle söyleyebilirim, kişilerin alerjik bir bünyesi olması, egzaması, astımı, alerjik nezlesi, herhangi bir ağrı kesiciye alerjisinin olması ya da bir besin alerjisinin olması aşı olmaya engel bir durum değildir" - "Tek sorunlu grup anafilaksi dediğimiz çok ağır, ölümcül olabilen bir alerjik reaksiyon var ise insanların geçmişinde, bunlar biraz riskli olabilir"

Muğla'da "15. Uluslararası Çocuk Alerji ve Astım Kongresi" yapıldı

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, kişilerin alerjik bir bünyesinin olmasının, aşıya engel teşkil etmediğini bildirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, "15'inci Uluslararası Çocuk Alerji ve Astım Kongresi" düzenlendi.

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen kongrede, çocuk alerjisi ve astım “herkes için alerji” başlığıyla yerli ve yabancı uzmanlar tarafından tartışıldı. Pandeminin alerji üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, alerjik hastalıklar içerisinde pandemiyle ilişkili olabilecek en önemli hastalığın alerjik astım olduğunu söyledi.

Başlangıçta pandemiden astım hastalarının kötü etkileneceğini düşünerek korktuklarını ifade eden Çokuğraş, "Korktuğumuz gibi olmadı. Çok uzun bir süre astımlı çocukları görmedik bile. Herkes korunduğu, sokağa çıkma yasakları olduğu ve maskeye şimdikinden daha fazla uyulduğu için çocuklardaki astım ataklarını görmedik." dedi.

Yaklaşık 2 aydır 12-18 yaş arası çocukların aşılanmaya başladığını hatırlatan Çokuğraş, şunları kaydetti:

"Aşılamaya başlarken ister istemez bir tereddüt oluyor insanlarda. Onun için çocuklarda çok istediğimiz noktada değiliz açıkçası. Alerjik olan kişiler birazcık daha endişeli bu konuda. Şunu kesinlikle söyleyebilirim, kişilerin alerjik bir bünyesi olması, egzaması, astımı, alerjik nezlesi, herhangi bir ağrı kesiciye alerjisinin olması ya da bir besin alerjisinin olması aşı olmaya engel bir durum değildir. Burada tek sorunlu grup anafilaksi dediğimiz çok ağır, ölümcül olabilen bir alerjik reaksiyon var ise insanların geçmişinde bunlar biraz riskli olabilir."

Bunların da çok dikkatli incelenip, aşının içindeki maddelerden herhangi birisine bir alerjisi yoksa aşı olmalarında bir sakınca olmadığını dile getiren Çokuğraş, bu kişilerin mümkün olduğu kadar hastane koşullarında aşı olmalarını ve biraz daha uzun süre hastanede beklemelerini istediklerini dile getirdi.

Çokuğraş, alerjik bünyeli olanların çekinmeden her iki aşıdan da olabileceğini ifade etti.

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