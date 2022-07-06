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Muğla'da 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

06.07.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "nitelikli yağma" suçunda hakkında hapis cezası bulunan A.G'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Bozyer Mahallesi'ndeki operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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