Muğla'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "kamu kurum ve kuruluşlarının araç yapılarak nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "tehdit" suçlarından 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin Çiftlik Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

