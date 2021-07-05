Muğla'da 30 bin levrek yavrusu denize bırakıldı

Muğla'da, balıkçılık faaliyetinin geliştirilmesi amacıyla Güllük Körfezi'ne 30 bin levrek yavrusu bırakıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle, denizlerdeki balık popülasyonunun artırılması ve biyoçeşitliliğe katkı amacıyla 30 bin levrek yavrusu suyla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, törende yaptığı konuşmada, bakanlığın balıklandırma desteği ve çalışmasıyla Güllük'te denize levrek yavrusu bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yoğun olarak deniz balıkları avcılığı yapılan Güllük Körfezi'nde, su ürünleri koruma ve kullanma dengesinin gözetilerek geliştirilmesi, yönetilmesi ve balıklandırılması kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Saylak, yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Su Ürünleri Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

