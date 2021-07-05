YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 30 bin levrek yavrusu denize bırakıldı

Muğla'da 30 bin levrek yavrusu denize bırakıldı

05.07.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 30 bin levrek yavrusu denize bırakıldı

Muğla'da, balıkçılık faaliyetinin geliştirilmesi amacıyla Güllük Körfezi'ne 30 bin levrek yavrusu bırakıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle, denizlerdeki balık popülasyonunun artırılması ve biyoçeşitliliğe katkı amacıyla 30 bin levrek yavrusu suyla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, törende yaptığı konuşmada, bakanlığın balıklandırma desteği ve çalışmasıyla Güllük'te denize levrek yavrusu bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yoğun olarak deniz balıkları avcılığı yapılan Güllük Körfezi'nde, su ürünleri koruma ve kullanma dengesinin gözetilerek geliştirilmesi, yönetilmesi ve balıklandırılması kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Saylak, yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Su Ürünleri Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktıDüğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı
Telefonda bu belirtilere dikkat! Siz de dinleniyor olabilirsinizTelefonda bu belirtilere dikkat! Siz de dinleniyor olabilirsiniz
Fethiye'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı batan teknenin kaptanı gözaltına alındıFethiye'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı batan teknenin kaptanı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:45
Öğle
13:16
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:14

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.