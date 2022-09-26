YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

26.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan panelvanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğiyle mücadele amacıyla çalışma yürüttü.

Menteşe-Marmaris kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında denetim yapan polis ekibi, şüphe üzerine durdurdukları Y.T'nin (22) kullandığı panelvanda arama gerçekleştirdi.

İncelemede brandanın altına saklanmış Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, göçmen kaçakçılığına aracılık ettiği öne sürülen sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te bir apartta 85 düzensiz göçmen yakalandıMarmaris'te bir apartta 85 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandıGÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı
Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepkiNeşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki
Anahtar Kelimeler:
Marmaris emniyet yakalandı

Muğla Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:50
Öğle
13:03
İkindi
16:27
Akşam
19:06
Yatsı
20:21
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.