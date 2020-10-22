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Muğla’da 599 personelden oluşan 180 ekip denetim yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.10.2020 12:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın, 81 İl Valiliğine gönderdiği ‘Korona virüs Salgını Ek Tedbirleri’ konulu genelgesi kapsamında, Muğla’ da Vali Orhan Tavlı öncülüğünde ilçe kaymakamları, belediye başkanları, oda başkanları, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından toplu işçi çalıştırılan fabrika ve işletme gibi yerler ile personel servisleri denetlendi.Denetim kapsamında işletmelere ve personel servislerine, ekiplerce maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu, vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.Vali Orhan Tavlı, “Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşların ve işletmelerin kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla il genelinde denetimler sürekli olarak devam edecektir” dedi.Vali Orhan Tavlı, 21 Ekim Çarşamba günü 599 personelden oluşan 180 ekip ile denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade ederek, tüm vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet etti.

İçişleri Bakanlığı’nın, 81 İl Valiliğine gönderdiği ‘Korona virüs Salgını Ek Tedbirleri’ konulu genelgesi kapsamında, Muğla’ da Vali Orhan Tavlı öncülüğünde ilçe kaymakamları, belediye başkanları, oda başkanları, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından toplu işçi çalıştırılan fabrika ve işletme gibi yerler ile personel servisleri denetlendi.
Denetim kapsamında işletmelere ve personel servislerine, ekiplerce maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu, vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.
Vali Orhan Tavlı, “Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşların ve işletmelerin kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla il genelinde denetimler sürekli olarak devam edecektir” dedi.
Vali Orhan Tavlı, 21 Ekim Çarşamba günü 599 personelden oluşan 180 ekip ile denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade ederek, tüm vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet etti.

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Muğla Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Cem Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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