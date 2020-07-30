Muğla’da 61 sığınmacı kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı olayda toplam 61 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Değirmen Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin ardından bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı gün sabah saatlerinde ise Marmaris Kadırga Burnu açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup sığınmacı tespit edildi. 18 kişi oldukları tespit edilen sığınmacılar sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Toplam 61 sığınmacının Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilirken, sığınmacılar Marmaris limanına getirildi.

