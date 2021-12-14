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Muğla'da 90 litre etil alkol ele geçirildi

14.12.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 90 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kontrol noktasında 90 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada 90 litre etil alkol ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü H.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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