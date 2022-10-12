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Muğla'da akrabasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

12.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da akrabasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'da akrabasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Dere Mahallesi'nde eniştesi B.S'yi (70) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.S. (61), İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.S. ile eniştesi B.S. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, M.S'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu eniştesi hayatını kaybetmişti. Olayın ardında kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Muğla'da akrabasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

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cinayet Seydikemer öldürme

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