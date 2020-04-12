YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza

Muğla'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza

MUĞLA HABERLERİ  | 12.04.2020 20:28 | Son Güncelleme

Muğla'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye, 10 bin 788 lira para cezası verilirken ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama yapan Ortaca Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Terzialiler Mahallesi'nde, M.A. (44) idaresindeki 48 GT 935 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalaması sonucunda yakalandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen sürücüye trafik suçlarından 6 bin 772 lira, ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 866 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı da 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan O.A'ya ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı da 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken araç trafikten men edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!Ece Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Alkollü sürücü ihlal Muğla Ortaca Sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Muğla Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:29
Öğle
13:12
İkindi
16:51
Akşam
19:46
Yatsı
21:04

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.