Muğla’da bayram süresince ‘seyyar manav’ uygulaması

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ‘seyyar manav’ uygulamasını kısıtlama süresince devam ettirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramını daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık hizmetlerinin yanı sıra seyyar manav uygulamasının devam edeceği açıklandı.

Seyyar manav uygulaması devam edecek

Vatandaşların sokağa çıkma yasağında eksiklerini temin edebilmeleri için faaliyetlerine devam edecek olan seyyar manav uygulaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı açıklandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler ile birlikte hizmet vermeye devam edecek olan seyyar manavlar bu süreçte vatandaşların mağdur olmasının önüne geçecek.

Sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor

Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ve virüs salgını nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamaması için teyakkuzda olan Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri Evde Bakım ve Hasta Nakil Ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olacak. Bayram süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları tarafından karşılanacak. Ayrıca hasta nakil ambulansı ile hastaneye gitmesi gereken acil hastalar evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.