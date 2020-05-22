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Muğla’da bayram süresince ‘seyyar manav’ uygulaması

MUĞLA HABERLERİ  | 22.05.2020 14:53 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ‘seyyar manav’ uygulamasını kısıtlama süresince devam ettirecek.Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramını daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ‘seyyar manav’ uygulamasını kısıtlama süresince devam ettirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramını daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık hizmetlerinin yanı sıra seyyar manav uygulamasının devam edeceği açıklandı.

Seyyar manav uygulaması devam edecek
Vatandaşların sokağa çıkma yasağında eksiklerini temin edebilmeleri için faaliyetlerine devam edecek olan seyyar manav uygulaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı açıklandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler ile birlikte hizmet vermeye devam edecek olan seyyar manavlar bu süreçte vatandaşların mağdur olmasının önüne geçecek.

Sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor
Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ve virüs salgını nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamaması için teyakkuzda olan Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri Evde Bakım ve Hasta Nakil Ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olacak. Bayram süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları tarafından karşılanacak. Ayrıca hasta nakil ambulansı ile hastaneye gitmesi gereken acil hastalar evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.

MUSKİ ekipleri teyakkuzda
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Bayram günü meydana gelebilecek hat arızaları ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için tüm ilçelerde oluşturduğu nöbetçi ekipler ile 24 saat boyunca teyakkuzda olacak. Bunun yanı sıra vatandaşların Bayramda su sorunu yaşamamaları için gerekli depo ve hat bakımları yapıldı.

Mezarlık alanlarının temizliği ve yol bakım çalışmaları
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl bayramda mezarlık ziyaretleri yapılamasa da büyükşehir belediye ekipleri mezarlık temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 1419 mezarlık alanın büyük bölümünde temizlik, bakım, onarım ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra yollarda yatay/düşey işaretlemeler ile sinyalizasyonların bakımlarını da gerçekleştirilirken meydana gelebilecek aksaklıklara anında müdahale edilebilmesi için ekipler bayram boyunca nöbette olacak.

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