Muğla'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Tepe Mahallesi'nde Selim Keleş (50) ile B.V. (55) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.V, Keleş'i bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldıran yaralı, kurtarılamadı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı, gözaltına aldı.



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