YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da bir kişi balık üretim havuzunda ölü bulundu

Muğla'da bir kişi balık üretim havuzunda ölü bulundu

10.10.2023 08:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde balık üretim çiftliğinde çalışan bir kişi balık havuzunda ölü bulundu.

Muğla'da bir kişi balık üretim havuzunda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Savran Mahallesi'nde bulunan balık üretim çiftliğinde işçi olarak çalışan Samet Adalıoğlu'ndan (55) haber alamayan yakınları ve işletme yetkilileri Adalıoğlu'nun balık havuzunda hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adalıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Adalıoğlu'nun cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'da bir kişi balık üretim havuzunda ölü bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede yapılan tatbikat gerçeğini aratmadıHastanede yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı
Lice’de uyuşturucu operasyonuLice’de uyuşturucu operasyonu
Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildiKütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
milas Muğla Çiftlik ölü

Muğla Namaz Vakitleri 10 Ekim Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
12:59
İkindi
16:12
Akşam
18:45
Yatsı
20:00

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Salı

Ovacik eczanesi
Fethiye
Akyalçin eczanesi
Bodrum
Umut eczanesi
Datca
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Deniz ecz. eczanesi
Marmaris
Bilen eczanesi
Milas
Sahil eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.