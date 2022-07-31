YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da bir kişi gölet kenarında ölü bulundu

Muğla'da bir kişi gölet kenarında ölü bulundu

31.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bir kişi gölet kenarında ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, gölet kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Çiftlik Mahallesi'nde Turan Can Ölmez'den (24) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

Ölmez, gölet kenarında hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, başından silahla vurulmuş Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te yasa dışı getirilen parmak maymun korumaya alındıMarmaris'te yasa dışı getirilen parmak maymun korumaya alındı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ve vatandaşlarla buluştuİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada'da vatandaşlarla bir araya geldi:AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada'da vatandaşlarla bir araya geldi:
Anahtar Kelimeler:
Muğla adli tıp gölet

Muğla Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:23
Yatsı
21:52
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yatağında ölü bulundu! Duş alıp prizin yanına uzanınca...

Yatağında ölü bulundu! Duş alıp prizin yanına uzanınca...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.