Muğla'da bir otelin havuz başındaki kaydırak bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin havuz başındaki kaydırak kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Eski Datça yolunda bulunan bir otelin havuz başındaki kaydırak kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi otel çalışanları yapmaya çalıştı. Bilgi verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında su sporları alanındaki kaydırak kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz