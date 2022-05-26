YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da bir otelin havuz başındaki kaydırak bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da bir otelin havuz başındaki kaydırak bölümünde çıkan yangın söndürüldü

26.05.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bir otelin havuz başındaki kaydırak bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin havuz başındaki kaydırak kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Eski Datça yolunda bulunan bir otelin havuz başındaki kaydırak kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi otel çalışanları yapmaya çalıştı. Bilgi verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında su sporları alanındaki kaydırak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Bitlis Valiliği, HDP milletvekilinin iddiasını yalanladı:Bitlis Valiliği, HDP milletvekilinin iddiasını yalanladı:
Bakan Murat Kurum, Güngören'deki temel atma töreninde konuştu:Bakan Murat Kurum, Güngören'deki temel atma töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:44
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:23
Yatsı
21:57
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Eteğin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğin boyu zorladı! Frikik verince...

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.