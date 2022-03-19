Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir saate içinde 3 ayrı noktada çıkan yangınlarda iki ev kullanılamaz hale geldi.

Patlangıç Mahallesi 346 Sokak'ta, 3 katlı binanın 2. katında bacadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Patlangıç Mahallesi Hilmi Döğerli Caddesi'nde 3 katlı bir evin 1. katının balkonunda da elektrikli ısıtıcısından yangın çıktı. Yangında evin balkonunda zarar meydana geldi.

Foça Mahallesi Şehit Sezgin Tunca Caddesi'nde 2 katlı bir evin 1. katında da elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri 1 saat içinde, çıkan 3 yangına da müdahale etti.

Öte yandan, Dalaman ilçesi Fevziye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 2 katlı bir evin 2. katında elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında daire kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz