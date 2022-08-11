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Muğla'da birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanık hakim karşısında

11.08.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanık hakim karşısında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ö.O, maktul S.G.A'nın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ö.O. ifadesinde, S.G.A'ya bilerek çarpmadığını ve olayın kaza olduğunu öne sürerek, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini söyledi.

S.G.A'nın annesi H.K. de sanık ile kızının ilişkisini sonradan öğrendiğini ve duruma karşı çıktığını anlattı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan H.K, "Adalet yerini bulsun. Kızımın kanı yerde kalmasın. Kızımdan borç almıştı ve ödemedi. Ödeyeceği gün kızımı öldürdü." dedi.

S.G.A'nın kızı M.K. ise mahkemede o anları tekrar yaşadığını anlattı.

Olayın planlı olduğunu düşündüğünü belirten M.K, "Annem ona sen 'Hainsin.' diye mesaj atmış o da anneme 'Akşam ben sana hainliği göstereceğim.' mesajı atmış. Bunlar dosyada mevcut. Biz üç kardeşiz. Bizi annesiz bıraktı." diye konuştu.

- Olay

İlçede 16 Kasım 2021'de Fethiye-Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, S.G.A (46), sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yapılan çalışmada S.G.A'ya çarpan kişinin, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ö.O. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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