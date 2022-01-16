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Muğla'da "Bodrum Mandalina Hasat Festivali" düzenlendi

16.01.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "Bodrum Mandalina Hasat Festivali" düzenlendi

Muğla'da "Bodrum Mandalina Hasat Festivali" gerçekleştirildi.

Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'nde düzenlenen festivalin açılışında, protokol üyeleri ve vatandaşlar, davul zurna eşliğinde gittikleri bahçede mandalina topladı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki etkinlik alanında başta mandalina ve mandalinalı ürünlerin tanıtımının yanı sıra satışı yapıldı. Çeşitli stantların açıldığı etkinlikte, mandalina kullanılarak hazırlanan gıda ürünleri beğeni kazandı.

Kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının korunması ve önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen festivalde, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Bitez beldeyken belediye başkanlığı da yapan üretici İbrahim Çömez, eskiden büyük şehirlere mandalina gönderirken kullandıkları kasalardan çakıp, beraberindekilerle içerisine mandalina dizdi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, konuşmasında, mandalinanın ilçenin ekonomisinde önemli yeri olduğunu söyledi.

Bayar, Bodrum'da 1960'lı yıllar ve öncesinde doğmuş ve şu an hayatta olan mühendis ve doktorların, mandalinadan elde edilen gelirle okutulduğunu anlattı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrum'da turizm potansiyelinin, tarımın önüne geçmesinden ilk etkilenen ürünün mandalina olduğunu belirterek, çeşitli sebeplerle mandalina bahçelerinin korunamadığını kaydetti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise mandalina üretimi konusunda isteyen üreticilerle, iyi tarım ve organik tarım uygulamalarına yönelik çalışma yapacaklarını söyledi.

Küresel iklim değişikliğine dikkati çeken Saylak, geçen yıl yağışlardaki azalma nedeniyle sulamada sıkıntı yaşandığını hatırlatarak, "Bir damla suyun kıymetini lütfen bilelim." dedi.

Saylak, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde, yağmur suyu hasadı yapan üreticilere yüzde 50 hibe desteği verildiğini sözlerine ekledi.

Festivale, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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