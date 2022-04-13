Muğla'da çatıdaki boruya sıkışan hamile kedi kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki katlı bir evin çatısındaki yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Terzialiler Mahallesi 196 Sokak'ta iki katlı bir evin çatısından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye merdiveniyle çatıya çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kedinin boruya sıkıştığını gördü.

İtfaiye ekipleri, hamile olduğu öğrenilen kediyi sıkıştığı yerden alarak kurtardı. Sağlıklı olduğu gözlenen kedi, uzaklaşarak gözden kayboldu.



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