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Muğla'da "Çekirge" operasyonunda 5 kişi yakalandı

12.10.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "Çekirge" operasyonunda 5 kişi yakalandı

Muğla'da "Çekirge" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Bodrum'da devletten alınan uygun faizli KOBİ kredilerini, evrak üzerinde oynama yaparak, şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağlayan çete üyeleri tespit edildi.

Operasyonda, 63 kişiye haksız kredi imkanı sağlayarak nitelikli dolandırıcılık ve devleti zarara uğratma suçlarını işledikleri belirlenen 5 şüpheli, Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Aralarında vergi dairesinde memur olarak çalışan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muğla Bodrum

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