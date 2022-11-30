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Muğla'da cezaevindeki hükümlünün Kızılaya yazdığı mektup "iyilik hareketi"ne dönüştü

30.11.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile yakını ve geliri olmadığı için ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten hükümlünün mektubu üzerine Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan 44 hükümlü ve tutuklu için yardım kolileri hazırlandı.

Muğla'da, kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlünün Türk Kızılay Genel Merkezine yardım talebiyle gönderdiği mektup, ihtiyaç sahibi diğer hükümlüler için yardım projesine dönüştü.

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan bir hükümlü, Kızılay Genel Merkezine mektup yazarak uzun süre ceza aldığını, anne ve babası vefat ettiği için ziyaretine kimsenin gelmediğini belirtti.

Mektubunda, üzerine kayıtlı mal varlığının ve gelirinin olmadığını aktaran hükümlü, Kızılay yetkililerinden yardım talebinde bulundu.

Mektubun Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanlığına ulaşmasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak bir proje hazırlandı. Bu kapsamda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 44 hükümlü ve tutuklu için yardım kolileri oluşturuldu.

Kızılay gönüllülerince hazırlanan giysi kolileri, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'in de katıldığı törenle hükümlü ve tutuklulara teslim edildi.

Başsavcısı Dönmez, AA muhabirine, yardım kampanyasının başlama sürecini anlattı.

"Kampanya kapsamında ihtiyacı olan hükümlü ve tutuklulara Kızılay şubemiz tarafından giysi temin edildi." diyen Dönmez, projeye destek olan Kızılay Şubesine ve gönüllülerine teşekkür etti.

"DEVLETİMİZİN ŞEFKATLİ ELİ, TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ARKADAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA"

İl genelindeki açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında kalanlara yönelik çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Dönmez, şunları aktardı:

"Hükümlü ve tutuklularımızın aile fertleri için İş-Kur müdürlüklerimizle istihdam konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca ceza infaz kurumlarımız içinde mini butikler oluşturarak, onların ihtiyaçlarına göre ücretsiz kıyafet temin ediyoruz. Buna benzer birçok çalışmamız var. Devletimizin şefkatli eli tutuklu ve hükümlü arkadaşlarımızın her zaman yanında. Onların tekrar topluma kazandırılması için çaba gösteriyoruz."

Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz de ceza infaz kurumundan Türk Kızılay Genel Merkezine yazılan bir mektup sonrasında harekete geçtiklerini söyledi.

İnfaz kurumunda kalan 2'si kadın 44 hükümlü ve tutukluya ihtiyaçları olan malzemeleri ulaştırmak için çalışma yaptıklarını dile getiren Gürbüz, şöyle devam etti:

"Şube Kadın Kolları Başkanlığımız ve gönüllü arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonrasında genel merkezimizden temin ettiğimiz eşyaları teslim etmeye geldik. Amacımız burada toplumda farkındalık yaratmak ve Kızılayın toplumun her kesimine ulaştığını göstermek. Kızılay ve Muğla Adliyesi her zaman omuz omuza çalışmalar yürütüyoruz."

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Muğla mektup hükümlü

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