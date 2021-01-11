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Muğla'da çiftçinin çoban köpeğini silahla öldürdüğü iddiası

11.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Muğla'da çiftçinin çoban köpeğini silahla öldürdüğü iddiası

Muğla'da jandarmaya başvuran kişi, kayınpederinin çoban köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 9 Ocak'ta meydana gelen olayda, çiftçilikle uğraşan Kemal D (66), sahibi olduğu çoban köpeğini karasabana bağlayarak av tüfeğiyle ateş etti.

Çiftçinin damadı İsmail Kaplan, köpeğin öldüğünü görmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye çağrılan veteriner hekimin yaptığı kontrolde de çoban köpeğinin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine olayın şüphelisi Kemal D. hakkında tutanak tanzim eden jandarma ekipleri, idari para cezası uygulanması için tutanağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderdi.

Şikayetçi olan İsmail Kaplan, AA muhabirine, kayınpederinin keçi sürüsü için çoban köpeği beslediğini söyledi.

Keçileri satan kayınpederinin bir süre daha köpeği beslemeye devam ettiğini belirten Kaplan, "Kayınpederim köpeği daha önce de öldürmeye çalışmıştı. Bana 'Bu köpeğe günde 5 ekmek veriyorum.' demişti. Sabana bağladığı köpeği iki el ateş ederek öldürdü. Köpeğin oradan alınarak atıldığını canlı canlı gördüm ve jandarmaya şikayette bulundum." ifadelerini kullandı.

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