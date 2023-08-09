YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

09.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Sarp arazide devam eden yangına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürdü.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ortahisar’da1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ortahisar’da
Baraj altında kalacak Savran köyü sakinleri bölünmek istemiyorBaraj altında kalacak Savran köyü sakinleri bölünmek istemiyor
Genç doktor sevenlerini üzdüGenç doktor sevenlerini üzdü
Anahtar Kelimeler:
milas Muğla orman yangını

Muğla Namaz Vakitleri 9 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:11
Öğle
13:17
İkindi
17:04
Akşam
20:14
Yatsı
21:40

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Çarşamba

Berkay birol eczanesi
Bodrum
Oktay eczanesi
Bodrum
Umut eczanesi
Datca
Nur eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Sifa eczanesi
Koycegiz
Pinar eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içinde hastanelik oldu

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içinde hastanelik oldu

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.