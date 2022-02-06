Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Akyaka Mahallesi Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Yangına müdahalede arazözler de kullanıldı.

Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.



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