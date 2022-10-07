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Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

07.10.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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