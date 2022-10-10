YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

10.10.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Üzümlü Mahallesi Söğütdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da çocukların hakemlik yaptığı "Dino Cup"ta veliler yarıştıBodrum'da çocukların hakemlik yaptığı "Dino Cup"ta veliler yarıştı
Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldüHindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü
İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldüİzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye orman yangını helikopter müdahale

Muğla Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
12:59
İkindi
16:12
Akşam
18:45
Yatsı
19:59
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.