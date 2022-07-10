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Muğla'da Dalyan Kanalı'na giren kişi boğuldu

10.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Dalyan Kanalı'na giren kişi boğuldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde karşı kıyıda bulunan kayığı almak için Dalyan Kanalı'na giren genç boğuldu.

Dalyan Mahallesi Kauons Çay bahçesi önünde bağlı bulunan kayığının karşı tarafta olduğunu gören Behçet Eskol (21), babasının ve annesinin yanında kayığı almak için kanala atladı.

Erol'un bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden yakınları ve çevredekiler, sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, Eskol'un cesedine ulaştı.

Eskol'un cenazesi, otopsi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Muğla boğulma

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