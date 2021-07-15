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Muğla'da dereye düşen araç tekneyi batırdı

15.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da dereye düşen araç tekneyi batırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, balıkçı ve sürat teknelerinin bağlı bulunduğu azmağa düşen araç, tekneyi batırdı.

Sarıana Mahallesi 22 Sokak'ta, A.B.E'nin kullandığı 34 CFZ 090 plakalı SUV tipi araç, balıkçı ve sürat teknelerinin bulunduğu azmağa düştü.

Araç, bağlı bulunan tekneyi ters çevirerek batırdı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Araç, azmaktan çekiciyle bulunduğu yerden alındı.

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