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Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

09.08.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kadir B. idaresindeki 07 LT 863 plakalı minibüs, Mustafa Münir Ergün Caddesi Günnücek mevkisinde şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

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Marmaris kaza yaralı

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