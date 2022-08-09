Muğla'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kadir B. idaresindeki 07 LT 863 plakalı minibüs, Mustafa Münir Ergün Caddesi Günnücek mevkisinde şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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