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Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

19.07.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çörüş Mahallesi'ndeki Erol Şamakan yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Şamakan, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

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