Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gürel Özdemir'in (76) kullandığı 49 FC 159 plakalı traktör, Esenköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince traktörün altında çıkarılan Özdemir'in cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Özdemir'in yakınları üzüntü yaşadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz