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Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

26.05.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gürel Özdemir'in (76) kullandığı 49 FC 159 plakalı traktör, Esenköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince traktörün altında çıkarılan Özdemir'in cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Özdemir'in yakınları üzüntü yaşadı.

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