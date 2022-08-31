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Muğla'da "diaspor taşı" kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

31.08.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "diaspor taşı" kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Muğla'da "diaspor taşı" kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde "diaspor taşı" kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Milas Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada çıkarılması izne tabi olan değerli taşlar statüsünde bulunan diaspor ve benzeri değerli taşlar ele geçirildi.

Operasyonda İ.B. gözaltına alındı.

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