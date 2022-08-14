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Muğla'da down sendromlu kişinin parasını çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

14.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da down sendromlu kişinin parasını çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

Muğla'da down sendromlu kişinin parasını çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, down sendromlu bir kişinin parasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde down sendromlu G.G'nin parasını saydığı sırada kapkaç yaparak çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti. Akarca Camisi'nde yakalanan S.K'nin üstünde çalıntı olduğu belirlenen 915 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Para ise sahibine teslim edildi.

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Şüpheli Muğla Fethiye kapkaç adli kontrol

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